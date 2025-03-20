Актер Баринов рассказал о ненависти из-за сноса памятника Пушкину на Украине

Народный артист России Валерий Баринов заявил, что его возмутили новости о сносе памятников Александру Пушкину на Украине. Он признался, что почувствовал настоящую ненависть, когда увидел бюст великого поэта в петле.

«Во мне вдруг закипела ненависть, когда я увидел, как на Пушкина надели петлю, подняли и сняли с постамента. Для меня повесили не бюст, для меня повесили Пушкина. И вот этого, наверное, я не смогу забыть никогда. И простить трудно», — разоткровенничался Баринов в программе RTVI «Легенда».

При этом актер подчеркнул, что никогда не испытывал ненависти к украинцам. Более того, он много снимался в Киеве. Кроме того, на Украине у Баринова много родственников.

По словам артиста, когда ссорятся приятели, они могут помириться на следующий день, однако конфликты между родными людьми длятся десятилетиями. Он выразил надежду, что «время все равно вылечит».

Ранее Валерий Баринов, которого называют крестным отцом актера Дмитрия Назарова, вспомнил о коллеге по сцене. Он заявил, что верит в возвращение звезды «Кухни» в Россию даже после всех антироссийских заявлений.