Актер Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз: известны пол и имя ребенка

Актер Артем Ткаченко стал многодетным отцом. 1 августа его жена Екатерина Стеблина родила мальчика.

В личном блоге Ткаченко обратился к супруге и поблагодарил ее за еще одного сына. Напомним, что артист воспитывает троих детей: Степана и Теона родила Екатерина, а первенца Тихона — Евгения Храповицкая.

«Я — многодетный отец! Спасибо, любимая Катя, за это счастье!» - написал в Сети Артем.

Новорожденного сына актеры назвали Леоном.

О том, что в семье Ткаченко ожидается пополнение, стало известно в конце мая, когда артист появился на публике с беременной женой. Тогда он не стал давать комментарии, а эмоциями поделился лишь за месяц до родов Екатерины. Артем признавался, что не планировал становиться многодетным отцом, но жизнь невозможно предугадать, поэтому он просто наслаждается всем, что происходит.

Ранее Артем Ткаченко признался, что не хочет видеть своих сыновей актерами. По его мнению, это сложная и непредсказуемая профессия. Хотя наследники все равно желают идти по стопам звездного отца.