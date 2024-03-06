Актер Аристарх Венес призвал артистов «не заигрывать» с темой Донбасса

Актер Аристарх Венес ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к тому, что артисты используют Донбасс «для отмывания репутации». Звезда «Кадетства» призвал деятелей культуры не заигрывать с этой темой.

Его комментарий приводит NEWS.ru.

По словам Венеса, там живут точно такие же люди, которые все чувствуют и понимают. «Заигрывать не надо, моё мнение такое, у тебя было время до этого себя показать, что-то сделать», - сказал артист.

Ранее он объяснил, почему редко бывает на исторической Родине в Греции. Венес заявил, что сейчас наступило «время непонятное». Также у актера «нет возможности кататься» из-за большого количества дел.

При этом Венес заявил, что ежегодно поздравляет родственников, но не танцует сертаки и не бьет посуду.