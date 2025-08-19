Актер Антон Лапенко рассказал, почему взял паузу в соцсетях и не ходит на собственные премьеры

Актер Антон Лапенко в большом интервью в подкасте Александра Соколовского объяснил, почему взял паузу в соцсетях и не ходит даже на собственные премьеры. Он рассказал, что перерыв от соцсетей потребовался из-за переосмысления.

«В какой-то момент неизбежно наступает опустошение. Ты обращаешься к себе, снова накапливаешь, смотришь, изучаешь и думаешь. Сейчас у меня какая-то такая пауза», - поделился Лапенко.

Актер назвал себя закрытым человеком – излишнее внимание его смущает. Лапенко с уважением относится, когда поклонники с ним здороваются или просят автограф. Даже в пандемию артист максимально долго носил маску.

«Я не сижу на игле популярности, спокойно к этому отношусь. Не люблю ходить на премьеры, когда собирается много людей, стараюсь этого избегать. Даже в контрактах где-то пишу, что приду на премьеру фильма только по своему желанию», - сказал Лапенко.

Ранее сообщалось о съемках Лапенко в сериале «Актерище» с Дмитрием Нагиевым. В картине он сыграл кинокритика, прикованного к инвалидному креслу.