Актер Андрей Соколов рассказал о скрытом финале фильма «Маленькая Вера»

Народный артист России Андрей Соколов, сыгравший одну из главных ролей в фильме режиссера Василия Пичулы «Маленькая Вера», рассказал о наличии скрытого смысла в финале культовой картины начала 90-х.

Он напомнил, что мелодрама завершается возвращением его персонажа к главной героине и смертью ее отца. Как пояснил актер, в этой сцене имеет место двойственный финал, который можно трактовать в ту или иную сторону.

«Когда мой герой возвращается к Вере, она его спрашивает: Ты зачем вернулся? Он ей отвечает: Страшно стало. То есть они все равно соединились», - сказал Соколов в интервью проекту «Так сказать» на Rutube.

Актер подчеркнул, что в фильме нет «чернухи», несмотря на обилие обнаженных сцен, шокировавших зрителей тех лет. При этом он добавил, что кино должно давать людям надежду, поэтому главным смыслом картины является расплата за зло и вера в то, что в жизни есть какой-то свет.

Ранее мы писали, что Андрей Соколов высказался об уехавшем из страны актере Анатолии Белом. По его мнению, им двигает злость и зависть. Однако Соколов выразил уверенность, что гастроли театра «Ленком» в Израиле сорвал вовсе не Белый, так как он слишком мелкая фигура для этого.