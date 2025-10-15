Актер Андрей Соколов прокомментировал публикации в СМИ о его одиночестве

Актер Андрей Соколов впервые публично прокомментировал многочисленные публикации в СМИ, которые описывают его как одинокого и несчастного человека. В интервью «7Дней.ru» артист объяснил, откуда берутся такие материалы, и почему он принципиально не рассказывает о своей личной жизни.

Соколов отметил, что громкие заголовки о несчастной судьбе звезд — это распространенная практика, а не исключение, касающееся только его. По словам актера, за многими такими публикациями стоит банальное желание заработать.

«Чем больше ты дерьма напишешь, тем больше будет публикаций, и по количеству публикаций получается гонорар», — поделился мнением актер.

Артист привел конкретный пример из своей жизни: однажды он вместе с Мариной Влади даже добился судебного взыскания с одного издания за клеветническую статью. Как выяснилось, материал был написан автором из Красноярска, который не имел отношения к реальным фактам.

Касаясь непосредственно темы личной жизни, Соколов дал понять, что не намерен выносить ее на публику. Он подчеркнул, что отношения с женщинами, семьей и родными — это его сугубо личная территория.

«Наверное, можно предположить, что личная жизнь у меня есть. Но о женщинах самое правильное — молчать», — заявил актер.

