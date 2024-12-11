Актер Андрей Соколов подал в суд на авиакомпанию, не пустившую его на рейс в день рождения. Его адвокат сообщил, что речь пойдет о компенсации в размере 1,3 млн рублей.

Подробности узнало издание «Абзац».

«В аэропорту я ощутил массу негативных эмоций, потому что инцидент случился в мой день рождения», - признался Соколов.

Из-за случившегося он отменил важную встречу. Возмещение за билеты актер получил на днях, когда ситуация стала резонансной и прошло пять месяцев. Известно, что актер должен был лететь бортом Air Serbia в Черногорию, а билеты покупались по овербукингу.

Адвокат Игорь Симонов рассказал, что актера зарегистрировали на рейс в Шереметьево, но на гейте сообщили, что мест нет. С Соколовым не пустили пожилую даму. Авиакомпания предложила полететь на следующий день через Египет, но это было неудобно.

Первое заседание назначено на 12 декабря. На нем вряд ли будет вынесено решение.

Ранее Соколов заявил, что режиссер Марк Захаров не давал ему ролей в театре.