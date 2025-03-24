Актер Андрей Мерзликин заявил, что чуть не погиб в ДТП

Российский актер Андрей Мерзликин, 24 марта отмечающий свой 52-й день рождения, рассказал, как чуть не погиб в автокатастрофе. Это произошло вскоре после его громкого успеха в картине «Бумер».

«Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили. Мне запомнилось одно: когда вызвали МЧС, спасателей, полицейские сказали: „Ребята, вам сюда“. И показали на храм. Мы были первые, кто там выжил», — приводит его слова «7Дней.ru».

Актер, по его собственным словам, тогда впервые нанес в храм полностью осмысленный визит и понял, что такое таинство первого причастия и первой исповеди. Он утверждает, что тот день навсегда изменил его жизнь.

Ранее мы писали о том, что Мерзликин с женой задолжали 162 тысячи рублей за коммунальные платежи.