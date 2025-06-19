Актер Андрей Мерзликин воссоединился с женой после расставания в тяжелый момент жизни: подробности

Актер Андрей Мерзликин переживает непростой жизненный период. Он расстался с женой после почти 20-ти лет брака, а 40 дней назад он похоронил отца. Несмотря на развод, супруга не оставила артиста и поддержала его на поминках на кладбище.

В соцсетях появились кадры, снятые на могиле отца Мерзликина. Возложить цветы артист приехал с женой Анной и дочерью Серафимой. Все были в черной одежде, а Андрей еще и в темных очках. Однако они не скрыли траур на его лице.

Отметим, что это было первое появление супругов на публике после объявления о разводе. О том, что Мерзликин подал документы в суд, стало известно 15 июня. Причина расставания пока неизвестна. В Сети предположили, что Андрей изменил жене с тренером по скалолазанию. Но актер эту информацию опроверг и назвал фейком.

Недавно о разводе высказалась и супруга артиста Анна. Она рассказала, что не будет делиться подробностями, но дала понять – измена не при чем. Мерзликина назвала мужа порядочным человеком.

Ранее стало известно, какое имущество будут делить Андрей и Анна Мерзликины.