Актер Андрей Леонов рассказал, что часто ругался с отцом. Об этом сообщает программа «Звезды сошлись».

По воспоминаниям Леонова, он впервые сел за руль, когда его отец Евгений Леонов принимал участие в съемках фильма «Гонщики». Как рассказал актер, отец тогда сильно переживал за безопасность и постоянно давал сыну советы.

«Никто не поверит, бывали моменты, когда я папу ненавидел просто потому, что он сидел рядом и все время мне под руку говорил: "Сынок, столбы мелькают!" Я говорю: "Да, пап, я еду 40 километров" А он все время отвечал: "Соизмеряй". Я так возненавидел и слово "соизмеряй" и папу временами недолюбливал», — вспомнил он.

По словам артиста, в такие моменты он останавливал машину, выходил из нее и отказывался ехать дальше.

«С этого момента я не люблю, когда кто-то мне вообще делает замечания», — признался Леонов.

Впрочем, после свадьбы актер начал и сам делать замечания по поводу вождения своей супруге, но позже начал сдерживать себя.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Кравченко призналась в аборте от Андрея Леонова из-за нежелания иметь детей.