Актер Анатолий Руденко стал отцом во второй раз и раскрыл пол ребенка

Актеры театра и кино Анатолий Руденко и Елена Дудина во второй раз стали родителями. Супруги сообщили о пополнении в семье и раскрыли пол ребенка. У них появился на свет мальчик.

Звезды поделились с поклонниками новостью и первыми фотографиями. Они рассказали, что назвали сына Леоном.

О своей второй беременности Елена Дудина сообщила в начале июля. Она публиковала серию снимков, на которых позировала с мужем и нежно поддерживала рукой округлившийся живот. Тогда же актриса призналась, что давно мечтала снова ощутить радость материнства.

«Еще одна наша любовь. Ждем тебя, малыш», — говорилось в публикации.

Пол ребенка пара узнала во время гендер-вечеринки, устроенной в кругу самых близких. Торжественный момент, когда из специальной коробки с надписью «Мальчик или девочка» взлетели в воздух голубые шары, стал для Анатолия и Елены настоящей бурей эмоций.

«Дaaaaaaaa… Это он! Сын!» — поделились они тогда впечатлениями.

Напомним, что Анатолий Руденко и Елена Дудина поженились в 2012 году. В их семье уже подрастает 13-летняя дочь Милена.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз.