«Подстава какая-то»: звезда «Универа» Стекольников отреагировал на задержание Руденко с наркотиками

Звезда сериала «Универ» Александр Стекольников поделился реакцией на задержание актера Анатолия Руденко с наркотиками. По его мнению, артиста могли подставить.

Стекольников высказал собственное мнение на премьере нового фильма Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я»! На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Актер заявил: «Впервые слышу про эту историю. Я Толю знаю, я с ним работаю в спектакле. Я позвоню ему, узнаю, что с ним случилось. Потому что я не знаю, вы меня удивили».

На вопрос журналиста, стоит ли наказывать Руденко, Стекольников ответил: «Первое, что возникает, это неверие, потому что я Толю хорошо знаю. Возможно, чей-то хайп, может, подстава какая-то».

Актер не исключил, что запрещенные вещества могли подкинуть Руденко. Он охарактеризовал коллегу как человека «открытого, светлой души».