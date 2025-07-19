Актер Анатолий Руденко и его жена узнали пол будущего ребенка на гендер-пати

В начале июля Анатолий Руденко и Елена Дудина рассказали, что скоро станут родителями во второй раз. Актеры устроили гендер-пати, на которой узнали пол будущего малыша.

Супруги устроили вечеринку на природе, пригласив самых близких друзей и родных. Елена призналась, что очень любит устраивать сюрпризы, и тут появилась прекрасная возможность организовать мероприятие, которое бывает один или два раза в жизни. Артистка хотела сделать гендер-пати раньше, но из-за погоды ее пришлось перенести.

Гости пришли на пикник в нарядах бежевого и белого цвета. Дудина выбрала легкое платье в пол длины макси, а ее муж — светлые брюки и голубую рубашку. Анатолий и Елена открыли большую коробку, из которой вылетели шары голубого цвета. Пара узнала, что ждет мальчика. 42-летний актер не скрывал радостных эмоций и даже закрыл от удивления лицо руками.

В комментариях пару принялись активно поздравлять с этим событием.

«Я так и знала! Круто! Поздравляю, дорогие!», — написала певица Саша Савельева. «Как здорово, Леночка! Поздравляю!», — поздравила пару актриса Катерина Шпица.

С Еленой Дудиной Анатолий познакомился на съемках сериала «Вчера закончилась война». В 2012 году пара поженилась — в этом же году у них родилась дочь Милена.

Ранее мы писали о том, что жена Анатолия Руденко ревновала актера к подруге, с которой он «приятно общался».