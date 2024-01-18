«Что с рукой?»: Алексей Гуськов пришел на премьеру с перебинтованными пальцами

Премьера сериала Иви «Золотое дно» режиссера Ильи Ермолова проходит в кинотеатре «Художественный». Гуськов был среди тех, кто представлял картину. На премьеру приглашены актрисы Олеся Судзиловская, Полина Аскери, журналистка Лаура Джугелия, модельер Мария Цигаль и другие.

Накануне в кинотеатре состоялась премьера сериала «Прелесть». На ней присутствовал актер из «Слова пацана» Вячеслав Копейкин. Он рассказал журналистам, не обидело ли его, что журналистка Ксения Собчак назвала своим «крашем» другого актера.