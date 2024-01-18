passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 18 января 2024, 20:29
1 мин.

«Что с рукой?»: Алексей Гуськов пришел на премьеру с перебинтованными пальцами

Гуськов пришел на премьеру с перебинтованными пальцами и решил отшутиться.
«Что с рукой?»: Алексей Гуськов пришел на премьеру с перебинтованными пальцами

© Starface.ru

65-летний актер Алексей Гуськов пришел на премьеру сериала «Золотое дно» с перебинтованными пальцами. На вопрос, что у него с рукой, артист решил отшутиться.

На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Алексей Гуськов

Алексей Гуськов

© Сайт «Страсти»

«Что с рукой? Золото-бриллиант», - пошутил Гуськов.

Премьера сериала Иви «Золотое дно» режиссера Ильи Ермолова проходит в кинотеатре «Художественный». Гуськов был среди тех, кто представлял картину. На премьеру приглашены актрисы Олеся Судзиловская, Полина Аскери, журналистка Лаура Джугелия, модельер Мария Цигаль и другие.

Накануне в кинотеатре состоялась премьера сериала «Прелесть». На ней присутствовал актер из «Слова пацана» Вячеслав Копейкин. Он рассказал журналистам, не обидело ли его, что журналистка Ксения Собчак назвала своим «крашем» другого актера.

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Алексей Гуськов
актер
шутка
Новости партнеров
О чем говорят