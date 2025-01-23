Актер Александр Збруев заявил, что проходит плановое обследование в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2024 года журналисты писали о госпитализации Александра Збруева. Сообщалось, что у артиста диагностировано поражение головного мозга. Врачи предполагали, что оно стало следствием патологии, развившейся из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Однако сам Збруев заявил, что сейчас чувствует себя отлично, а все госпитализации у него были плановыми.

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — рассказал он.

Напомним, Александру Збруеву — 86 лет. С 1961 года он является одним из ведущих артистов Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

Ранее мы писали о том, что Александр Збруев осудил Певцова за скандал с «Ленкомом».