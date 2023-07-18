Актер Александр Устюгов рассказал, почему в детстве ждал отключения горячей воды

Актер Александр Устюгов высказался о плановом летнем отключении воды и объяснил, почему в детстве с нетерпением ждал этого времени. Своими мыслями звезда поделился в интервью порталу WomanHit.ru.

Знаменитость отметил, что в детстве воспринимал это как возможность стать здоровее.

«Я нормально переносил ледяную воду. Считал это частью физических упражнений на закалку. Спокойно мылся в этой воде», – подчеркнул Устюгов.

Маленький Саша ждал этот месяц, чтобы встретиться со старыми друзьями. По его словам, они ходили друг к другу в гости помыться и постираться. Это был праздник, пока одни моются, другие сидели за праздничным столом.

46-летний Устюгов утверждает, что это стало частью национальной традиции — ходить друг другу в гости… постираться и помыться, а потом возвращаться вечером домой с мокрыми волосами.

Сейчас у артиста дома уже стоит бойлер. Но, по его словам, маленький, всего на пятьдесят литров воды, поэтому целую ванну набрать не получается, приходится добавлять холодную воду. Он не горюет, ведь часто разъезжает по стране. Иногда он просто не попадает на то самое время.

Актер застал полное отключение горячей воды только в период пандемии, но спокойно пережил это время.

Ранее 46-летний актер Александр Устюгов признавался, что его пугает возраст.