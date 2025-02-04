Актер Александр Устюгов рассказал, что увлекается ездой на мотоцикле. Об этом сообщает WomanHit.ru.

48-летний актер Александр Устюгов рассказал о своих хобби. По словам артиста, он увлекается мотопробегами.

«Именно для того, чтобы разгрузить себя от какой-то очередной сложной работы, дорога и мотоцикл — самая лучшая психотерапия. Когда ты садишься в седло и просто едешь», — рассказал он.

Устюгов добавил, что ему неинтересно путешествовать на мотоцикле по автобанам и идеальным дорогам.

«В Новгород неинтересно — слишком хорошая дорога, прям даже скучно ехать, а вот в Выборг можно мотануться. Тут нет автобанов, можно что-то посмотреть по сторонам», — рассказал актер.

Есть у Устюгова и другое хобби — он иногда выступает со своим музыкальным коллективом и записывает песни.

«Вообще, сегодня ко мне как к музыканту огромное количество предложений. Естественно, мне все это нравится», — поделился он.

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