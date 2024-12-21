Актер Александр Петров увез беременную жену из России. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Александр Петров сообщил о беременности жены Виктории Антоновой — супруги впервые станут родителями. Выяснилось, что пара отправилась праздновать событие на Мальдивы. Антонова поделилась серией фотографий в блоге с солнечных островов.

На кадрах видно, как Виктория загорает в гамаке и гуляет по песчаному пляжу. Судя по фото, на вилле супругов есть личный выход к океану и собственный бассейн под открытом небом.

В комментариях подписчики похвалили пару: «Вы пример настоящей любви», «Супер живые и счастливые картинки».

Ранее мы писали о том, что певица Сати Казанова с мужем-итальянцем и дочерью покинула Россию.