НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 декабря 2024, 13:00
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Актер Александр Петров увез беременную жену из России

Актер Александр Петров увез беременную жену из России

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Александр Петров увез беременную жену из России. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Александр Петров сообщил о беременности жены Виктории Антоновой — супруги впервые станут родителями. Выяснилось, что пара отправилась праздновать событие на Мальдивы. Антонова поделилась серией фотографий в блоге с солнечных островов.

На кадрах видно, как Виктория загорает в гамаке и гуляет по песчаному пляжу. Судя по фото, на вилле супругов есть личный выход к океану и собственный бассейн под открытом небом.

В комментариях подписчики похвалили пару: «Вы пример настоящей любви», «Супер живые и счастливые картинки».

Ранее мы писали о том, что певица Сати Казанова с мужем-итальянцем и дочерью покинула Россию.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Александр Петров
мальдивы
отдых