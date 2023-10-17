Актер Александр Петров рассказал, что ждет рэпера Басту в будущем

Актер Александр Петров признался, что его восхищают стихи некоторых российских рэп-исполнителей. Он не исключил, что поэзия Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, в будущем может стать классикой.

В беседе с изданием teleprogramma.pro Петров назвал Басту невероятным поэтом, а также высоко оценил творчество Скриптонита и Хаски.

«Не очень понимаю, почему бы при поступлениях на актерские факультеты не читать стихи Басты, Скриптонита или Хаски. Вы же только выиграете от этого», — сказал актер, добавив, что любовь к поэзии ему привила мама.

Ранее мы писали, что Актер Александр Петров недавно женился на 22-летней Виктории Антоновой. Свадьба стала неожиданностью для общественности — артист ранее не рассказывал о своей избраннице в Сети. Недавно он презентовал свой поэтический сборник «Планета Максимус», в котором рассказал о своей жизни до вступления в брак.

Также сообщалось, что Баста сделал жене щедрый презент. Он подарил любимой кроссовки и автомобиль Rolls-Royce Cullinan за 70 миллионов рублей. Радостной новостью избранница артиста поделилась в личном микроблоге.