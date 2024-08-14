Актер Александр Петров отреагировал на новый образ 23-летней жены. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена актера Александра Петрова Виктория опубликовала в соцсетях снимок с новым образом — девушка показала яркий макияж с алыми губами и черной подводкой на глазах.

На Виктории красуется черное платье с глубоким декольте, а в качестве украшения массивная золотая цепочка на шее и серьги-пусеты.

Мимо нового поста не смог пройти супруг девушки, актер Александр Петров. Он оставил в комментариях несколько эмодзи с «влюбленным взглядом», а также огоньками и сердечками.