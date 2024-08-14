НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 августа 2024, 14:16
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Актер Александр Петров отреагировал на новый образ 23-летней жены

Актер Александр Петров отреагировал на новый образ 23-летней жены

© Tarakanov Vadim/East News

Актер Александр Петров отреагировал на новый образ 23-летней жены. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена актера Александра Петрова Виктория опубликовала в соцсетях снимок с новым образом — девушка показала яркий макияж с алыми губами и черной подводкой на глазах.

На Виктории красуется черное платье с глубоким декольте, а в качестве украшения массивная золотая цепочка на шее и серьги-пусеты.

Мимо нового поста не смог пройти супруг девушки, актер Александр Петров. Он оставил в комментариях несколько эмодзи с «влюбленным взглядом», а также огоньками и сердечками.

Актер Александр Петров отреагировал на новый образ 23-летней жены

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова сыграли свадьбу 10 сентября 2023 года.

Ранее мы писали о том, что Александр Петров пришел в восторг от фото 23-летней жены в корсете и строгих брюках.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Александр Петров
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