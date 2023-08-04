86-летний народный артист РФ Юрий Назаров озвучил размер своей пенсии

Народный артист России Юрий Назаров, сыгравший немало ролей в отечественном кино, озвучил размер своей пенсии. Он признался, что в 86 лет получает 60 тысяч рублей.

На выплаты в почтенном возрасте актер не жалуется. Он благодарен, что его заслуги в искусстве заметили, из-за чего он может получать достойные деньги. При этом как-то комментировать, хватает ему или нет пенсии, Назаров не стал. Он лишь поблагодарил мэра Москвы за то, что за звание ему дают дополнительные 30 тысяч рублей.

«Пенсия у меня — 60 тысяч рублей. 30 тысяч от государства и 30 доплачивает Собянин как народному артисту. Спасибо ему за это», - цитирует слова Юрия Владимировича издание Аргументы и Факты.

К слову, не все артисты, вышедшие на пенсию, довольны теми выплатами, что им положены от государства. Не так давно советская актриса Тамара Семина пожаловалась, что вынуждена получать «нищенские» суммы – 17 тысяч рублей в месяц. Она призналась, что оскорблена этим, так как считает, что сделала немало для отечественного кино за годы своей карьеры, а ее заслуги были попросту забыты.

Ранее стало известно, сколько на пенсии получает артист Михаил Боярский.