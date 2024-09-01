Актер Александр Метелкин вывел в свет жену после декретного отпуска
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Актер Александр Метелкин вывел в свет жену после декретного отпуска. Об этом сообщает mk.ru.
Актер Александр Метелкин, сыгравший в таких картинах, как «Летучий корабль», «Тётя Марта» и «Блиндаж», впервые за долгое время вышел на светскую премьеру с женой Полиной Казанцевой.
Три года назад девушка родила ребенка и ушла в декретный отпуск — с тех пор она не появлялась вместе с мужем на красных дорожках. Однако, как рассказала Казанцева, сейчас она активно включилась в работу.
«Конечно, сейчас стало немного легче, когда детки подросли. Возраст у детей другой — и энергия другая. Сначала ты детям очень много отдаешь, хочешь быть с ними постоянно. А сейчас уже есть возможность выходить куда-то и заниматься собой. Появляется какое-то ощущение баланса, когда ты и там, и здесь», — рассказала она.
По словам Метелкина, они с женой уже успели сняться в фильме в роли пары.
«Нам хорошо вдвоём на съемочной площадке: мы ни разу не ругались — только помогали друг другу и подсказывали. И, самое главное, смотрели в кадре друг на друга по-настоящему», — признался он.
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