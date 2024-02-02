Актер Александр Лойе рассказал о своих заработках в «Ералаше», об этом сообщает aif.ru.

Александр Лойе стал известным еще совсем маленьким — в пять лет он начал сниматься в «Ералаше». Образ знаменитого рыжеволосого хулигана запомнили многие зрители.

По словам Лойе, он долгое время был рекордсменом по количеству сюжетов с его участием в киножурнале.

«13 выпусков у меня, по-моему. Потом уже побили мой рекорд, говорят. Но для меня вся эта история была абсолютно не про деньги. „Ералаш“ не был средством заработка», — рассказал он.

Актер признался, что получал приличные для тех времен гонорары, однако все деньги шли в семью.

«У меня было то ли 3, то ли 5 рублей за смену, по тем временам — прилично. Когда у всех была зарплата 90−120 рублей в месяц, это было неплохо», — объяснил Лойе.

Лойе вспомнил, что потратил свой первый гонорар за съемки на килограмм персиков, коллекционную машинку и подарок сестре.

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