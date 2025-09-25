Актер Александр Домогаров заявил о необходимости привлекать в театр зумеров

Актер Александр Домогаров высказался о своей работе в Театре Армии. Он отметил, что у каждой столичной сцены своя аудитория, однако в нынешнее время всем важно привлекать на постановки зумеров, молодое поколение зрителей. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам Домогарова, Театр Армии – уникальный, так как в нем есть те технические возможности, которых нет практически нигде. Благодаря этому он смог поставить спектакль «Маскарад», который постоянно собирает полный зал. В планах на будущий сезон у артиста еще один большой проект - музыкально-поэтический спектакль по песням Высоцкого. В нем он собирается совместить стихи, рок и симфоническую музыку.

Также Александр отметил, как важно при постановке новых пьес ориентироваться на молодую аудиторию. Он считает, что главная задача театра сегодня – это привлекать зумеров.

«У каждого московского театра всегда была своя публика. Так сложилось исторически. У МХАТа – своя, у Театре Армии – своя, у «Современника»… Театр всегда создавал свою публику. Сейчас немного по-другому, другое время. Но надо сделать все, чтобы в театр пошли зумеры, молодые зрители. Надо их привлекать. Думаю, что мюзикл «Святая Анна» их заинтересует», - поделился Домогаров.

Напомним, что 30 лет актер служил в Театре Моссовета, но в 2024 году официально ушел оттуда. Причиной стало неуважение к артисту со стороны руководства.

Ранее Александр Домогаров вышел в свет с женой после тайной свадьбы.