Актер Александр Домогаров вышел в свет с женой после тайной свадьбы

Актер Александр Домогаров появился на публике с возлюбленной, с которой в этом году сыграл тайную свадьбу. Отношения он по-прежнему не комментирует, но журналисты, видевшие его на премьере фильма «Август», отметили, что выглядел он счастливым. Об этом сообщает Kp.ru.

О том, что Домогаров женился, рассказывал его друг Сергей Гинзбург. Режиссер делился, что свадьба состоялась тайно, и молодожены не пригласили даже близких друзей. А спустя несколько месяцев после торжества пара вместе появилась на публике в новом статусе.

Вероятно, на премьеру Александр и Татьяна приехали после отпуска. Оба выглядели отдохнувшими и загорелыми. Также журналисты подметили, что актер заметно похудел, что неудивительно, ведь новая супруга вдохновила его на здоровый образ жизни.

Напомним, что Александр Домогаров познакомился с танцовщицей Татьяной Степановой в Театре Моссовета. И хоть роман они по-прежнему держат в секрете, актер в одном из интервью признавался, что влюблен и счастлив.

Ранее Александр Домогаров признался, что набрал вес из-за старения.