60-летний актер Александр Домогаров сблизился с сыном после смерти его мамы. Об этом сообщает издание WomanHit.ru.

В августе 2023 года стало известно о смерти второй жены Домогарова. Ирина Гуненкова долгое время боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. Актер и его сын тяжело переживают трагедию. Известно, что в последние годы родственники сплотились и вместе ухаживали за Ириной. Как выяснилось, трагедия еще сильнее сблизила отца и сына.

В новом интервью Домогаров признался, что его встречи с наследником случаются редко. Однако актер не унывает и надеется, что в скором времени все наладится.

«Не так часто видимся, как хотелось бы. Но после смерти его мамы мы сблизились. Я это чувствую», — поделился откровением артист.

По данным СМИ, Александр готовится к свадьбе. Однако Домогаров опроверг эту новость, возмутившись работой журналистов. Актер отметил, что слухи о предстоящей женитьбе — «наглое, откровенное вранье».

Ранее мы писали о том, что 60-летний актер Александр Домогаров опух от слез после смерти бывшей жены от рака . Подробности смотрите в этой статье.