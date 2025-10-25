«Ах ты собака!»: Меньшова прокомментировала слухи о романе с Нагиевым

Юлия Меньшова назвала слухи о романе с Дмитрием Нагиевым спланированным пиаром. Об этом она рассказала в шоу «50 вопросов».

Недавно в соцсетях завирусилось старое интервью Юлии Меньшовой — она беседовала с Дмитрием Нагиевым и во время одного из вопросов ведущий начал флиртовать с ней. Вновь вспыхнули слухи о том, что между Меньшовой и Нагиевым мог быть роман. В подтверждении этого некоторые вспомнили, как звезды под руки выходили на красную дорожку премии «Кинотавр».

Однако Меньшова заявила, что на самом деле никакой романтики между ними не было. Она заявила, что все это являлось частью продуманной кампании самого Нагиева.

«Дима к этому приложил руку. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на „Кинотавр“. И вот он меня видит у красной дорожки и говорит: „Пойдём вместе пройдёмся“. Я даже охнуть не успела, не поняла, зачем, — а потом уже думаю: „Ах ты собака, всё ясно — теперь все напишут, что у нас роман“», — рассказала она.

