16:28, 11 декабря 2022
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Айза устала страдать и пустилась в пляс на своем 38-летии на Бали
Вчера был 38 день рождения бывшей жены рэпера Гуфа Айзы Анохиной. Его девушка отметила роскошно – друзья собрались на ее вилле на Бали.
На кадрах с вечеринки видно, что Айза больше не страдает, а весело пляшет около бассейна.
Напомним, что последнее время на артистку посыпались проблемы. Сыновья сильно отравились, хотя за питанием трепетно следили. Пришлось обращаться в больницу.
Ранее мы писали о новом сексуальном образе Айзы в соцсетях.
Источник фото:freepik
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги:
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