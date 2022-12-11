Айза устала страдать и пустилась в пляс на своем 38-летии на Бали

Вчера был 38 день рождения бывшей жены рэпера Гуфа Айзы Анохиной. Его девушка отметила роскошно – друзья собрались на ее вилле на Бали.

На кадрах с вечеринки видно, что Айза больше не страдает, а весело пляшет около бассейна.

Напомним, что последнее время на артистку посыпались проблемы. Сыновья сильно отравились, хотя за питанием трепетно следили. Пришлось обращаться в больницу.

Ранее мы писали о новом сексуальном образе Айзы в соцсетях.