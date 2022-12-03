Айза обнажила загорелое тело среди цветов

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Хамзатовна Ай сейчас живет на Бали. Это стало поводом, чтобы обнажить тело перед подписчиками и показать свой загар.

На видео девушка изящно проходит мимо цветов. Она в белом костюме, который состоит из короткого топа, подчеркивающего грудь, и юбки с вырезами. На одном из кадров она закусывает губу, а потом закидывает обнаженную ногу на стену.