17:00, 03 декабря 2022
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Айза обнажила загорелое тело среди цветов
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Хамзатовна Ай сейчас живет на Бали. Это стало поводом, чтобы обнажить тело перед подписчиками и показать свой загар.
На видео девушка изящно проходит мимо цветов. Она в белом костюме, который состоит из короткого топа, подчеркивающего грудь, и юбки с вырезами. На одном из кадров она закусывает губу, а потом закидывает обнаженную ногу на стену.
Источник фото:соцсети
Источник:соцсети
Автор:Галина СьюТеги:
#бали,