Айза сообщила, что ее кошку породы сфинкс могли похитить на Бали ради выкупа

Блогер Айза сообщила о похищении своей кошки породы сфинкс с виллы на Бали. Она предположила, что это сделали с целью получить выкуп.

Подробности приводит Газета.Ru со ссылкой на личную страницу Айзы в соцсетях. У Айзы пропала кошка по кличке Юки – любимое животное ее сына Сэма. Породистого питомца украли с виллы в Таиланде.

Блогер сообщила, что такое часто случается на Бали. «Надеемся, что украли с целью выкупа», - рассказала Айза.

От пропажи Юки страдает сын от рэпера Гуфа Сэм. Он сильно переживает и не может спать без кошки.

«Расклеили объявления, ждем звонка», - поделилась Айза. Позже она загрузила видео, как вместе с сыном расклеивает листовки, чтобы найти Юки.

Ранее Айза и Гуф стали выяснять отношения в публичном пространстве. Рэпер назвал ее двуличной «хайпожоркой», после чего бывшая жена попросила забыть о ней и сыне.