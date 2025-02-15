Айза раскритиковала штрафы за оправдание домашнего насилия. Об этом сообщает Абзац.

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий штрафы за публичное оправдание домашнего насилия, умышленное причинение вреда, психологические и физические угрозы, а также нанесение ущерба имуществу родственников. Сообщается, что штрафовать за подобное планируют на суммы от 5 до 10 тысяч рублей.

По мнению Айзы-Лилуны Ай, такая мера необходима, однако штраф слишком маленький.

«Я не знаю, как можно оправдывать домашнее насилие. Как такое возможно? Полистайте посты и видео в соцсетях, где женщины делятся своим тяжёлым опытом. В комментариях сразу налетают люди, которые говорят: „Сама виновата“. Я думаю, что штраф за это, конечно, очень маленький. Не уверена, что такая мера будет эффективно работать», — рассказала она.

При этом блогерша предложила разработать закон о домашнем насилии, который будет предусматривать программу поддержки для всех пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай в ярости от поведения бывшего мужа.