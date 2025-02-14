«Замашки женоненавистника»: Айза-Лилуна Ай в ярости от поведения бывшего мужа

Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что у ее бывшего мужа были «замашки женоненавистника». Звезда соцсетей рассказала о поведении экс-супруга после критики ее постов.

Знаменитость активно ведет личный микроблог и делится всем, что происходит в ее жизни. Так, она заявила о волчьем аппетите из-за ПМС. Одна из читательниц блога поинтересовалась, зачем кричать о таких личных вещах на каждом углу. Это разозлило теледиву.

«Я всегда говорила, говорю и буду говорить о ПМС! И вообще в целом об абсолютно естественных функциях женщины! Мы что, в XIX веке, где эта тема была стыдной?» – написала она.

Айза призналась, что разговаривает на эти темы с сыновьями, чтобы они поддерживали своих женщин в будущем. Она также вспомнила о том, что ее бывший муж негативно высказывался на эту тему.

«У меня уже был такой муж, который считал, что ПМС — это выдумка женщин! И что женщины врут мужчинам! Старперские замашки закоренелого женоненавистника!» – добавила она.

Блогер не уточнила, про кого именно говорила. Напомним, что она была в браке с рэпером Гуфом и бизнесменом Дмитрием Анохиным.

«Так что вы завязывайте вести себя, как невежественные мужчины, и уже разрешите теме женского здоровья быть нетабуированной!» — заключила Айза.

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