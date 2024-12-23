«Айза, не нужно судить по себе, своим бывшим»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его зависимости

Близкий друг баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев ответил блогерше Айзе, предположившей, что покончивший с собой спортсмен принимал наркотики. Он заявил, что к запрещенным веществам бывший муж певицы Анны Седоковой никогда не прикасался.

Пугачев подчеркнул, что Янис всегда старался вести здоровый образ жизни. Поэтому его смерть никак не связана с наркотиками. Он обратился к поклонникам баскетболиста и призвал их не говорить ничего плохого о покойном.

«Человек ушел, а Айза уже клевещет на него, что он какие-то наркотики употреблял. Он не употреблял ничего. Айза, не нужно, пожалуйста, судить по себе, своим бывшим. Лучше молчите. Не надо ничего плохого говорить», — заявил друг Яниса.

К слову, Айза в своем заявлении также поддерживала Анну Седокову. После смерти Тиммы певицу начали травить в Сети, и блогерша встала на ее сторону.

Яниса Тимму нашли мертвым в ночь с 16 на 17 декабря. Перед кончиной он поздравил бывшую жену с днем рождения, а также оставил в телефоне послание — он просил позвонить Анне. После случившегося Седокова попала в больницу с нервным срывом.

Ранее отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти сына.