Aif.ru: будущий зять Волочковой работает репетитором за 500 рублей в час

Жених дочери Анастасии Волочковой оказался не так успешен, как о нем рассказывала 19-летняя Ариадна. Молодой человек по имени Никита Григорян зарабатывает репетиторством и готов брать учеников за 500 рублей в час.

Как пишет aif.ru, будущий зать Волочковой в 2023 году занимался предпринимательством – ему принадлежало 90,91% компании по продаже табачных изделий. Однако бизнес не пошел, и на организации оказался долг в 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, до 2023 года Никита владел компанией по клинингу, однако в итоге ликвидировал ее. Ранее также стало известно, что в минувшем году молодой человек был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов. А в 2023 году на номер телефона Никиты была зафиксирована попытка займа на сумму в размере 15 тысяч рублей.

Никита Григорян старше Ариадны на четыре года. Он учился в московской школе № 1212 в Щукине с углубленным изучением немецкого языка и частной католической школе-интернате Gymnasium Johanneum в Германии. Кроме того, молодой человек поет на алтаре в католическом храме.

Напомним, свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Торжество для наследницы за свой счет организовывает знаменитая мать.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что не знает фамилию жениха Ариадны и не знакома с его родителями. Более того, они не собираются приезжать на свадьбу сына.