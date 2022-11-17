passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
16:58, 17 ноября 2022
1 мин.

Стало известно, как выглядит внебрачная дочь Леонида Агутина

Стало известно, как выглядит внебрачная дочь Леонида Агутина

Дочь знаменитого музыканта живет во Франции. И, по признанию отца, остается всегда им любимой.

Полина появилась в жизни Агутина еще до его брака с Анжеликой Варум, в конце 90-х.

Ее мать – балерина Мария Воробьева, с которой молодого Лёню связывали тогда весьма романтические отношения.

Впрочем, сам Агутин об этом распространяться не любит.

Затем пути пары разошлись, и Воробьева увезла дочь сначала в Италию, а затем во Францию.

Полина не афиширует свою личную жизнь, известно лишь, что 23-летняя девушка в совершенстве владеет русским, итальянским, французским и английским языками.

Изредка Леонид Агутин публикует ее снимки. Отмечая при этом что очень любит свою старшую дочь.

Напомним, младшую – от Анжелики Варум – Елизавету-Марию поклонники музыки знают по рок-группе «Without Gravity». Девушка с четырехлетнего возраста живет в Майам

Новости партнеров
О чем говорят