Стало известно, как выглядит внебрачная дочь Леонида Агутина
Дочь знаменитого музыканта живет во Франции. И, по признанию отца, остается всегда им любимой.
Полина появилась в жизни Агутина еще до его брака с Анжеликой Варум, в конце 90-х.
Ее мать – балерина Мария Воробьева, с которой молодого Лёню связывали тогда весьма романтические отношения.
Впрочем, сам Агутин об этом распространяться не любит.
Затем пути пары разошлись, и Воробьева увезла дочь сначала в Италию, а затем во Францию.
Полина не афиширует свою личную жизнь, известно лишь, что 23-летняя девушка в совершенстве владеет русским, итальянским, французским и английским языками.
Изредка Леонид Агутин публикует ее снимки. Отмечая при этом что очень любит свою старшую дочь.
Напомним, младшую – от Анжелики Варум – Елизавету-Марию поклонники музыки знают по рок-группе «Without Gravity». Девушка с четырехлетнего возраста живет в Майам