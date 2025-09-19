Агутин резко высказался о творчестве Вали Карнавал

Певец Леонид Агутин неоднозначно высказался о песне блогерши и исполнительницы Вали Карнавал. В эфире выпуска шоу Aleko In My Bag звезда назвал подобную музыку вторичными экскрементами.

Исполнитель хита «Остров» рассказал о содержимом своей сумки и порассуждал об артистах. Ведущий предложил Леониду послушать несколько современных треков и поделиться мнением. Среди композиций была песня Вали Карнавал под названием «Кофеин».

Агутин отметил, что сейчас у слушателей есть возможность наслаждаться музыкой артистов со всего мира, но они продолжают выбирать отечественную – и не самую качественную.

«Есть интернет, и у людей есть возможности слушать всё, что угодно. Что меня поразило, мы всё равно продолжаем слушать вот это наше вторичное (экскременты, - прим. ред.). Нам всё равно это ужасно интересно, и огромное количество людей кайфует от этого», — высказался певец.

По мнению звезды, эта песня очень похожа на один из зарубежных хитов. Композиция не удивила мужчину.

«Эти звуки, они сто тысяч раз были. Этот прием синтезаторный… На этом было основано несколько хитов уже — западных, европейских… Может, нам и не надо больше жанры создавать никакие? Они все созданы, надо только повторять», — порассуждал Леонид.

Ранее мы писали о том, что Леонид Агутин признался в необходимости «давать по щекам» медленным сотрудникам.