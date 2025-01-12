Агутин «обогнал» SHAMANа: названы наиболее востребованные на корпоративах звезды

Наиболее востребованными артистами на корпоративах сезона 2024−2025 стали Леонид Агутин, Баста, Zivert, Анна Асти и Полина Гагарина. Такие данные предоставили эксперты Event-отрасли.

Представители одного из агентств Event-отрасли отнесли к числу хедлайнеров Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert и группу «Руки вверх!». Их называют артистами «первого эшелона». К ним также приближаются «Иванушки» — цена на их выступление выросла примерно в пять раз. Во втором эшелоне находятся артисты Егор Крид и Jony, пишет РБК.

Другая компания внесла в топ рейтинга Леонида Агутина, Антона Беляева, Zivert, Басту, группы «Ночные снайперы» и «Звери».

Самым высокооплачиваемым коллективом на event-рынке назвали группу «Ленинград». Музыканты заявили, что выступят за $ 250 тыс. Больше всех среди ведущих на корпоративах зарабатывают резиденты Comedy Club — их гонорар стартует от 10 млн рублей.

Из топ-5 наиболее востребованных на корпоративах звезд вышел SHAMAN. Однако исполнитель все же продолжает пользоваться спросом у слушателей.

Ранее стало известно, что Анжелика Варум и Леонид Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Калифорнии за 200 млн рублей из-за лесных пожаров, бушующих в Калифорнии.