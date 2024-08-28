Агрессия и нецензурная брань: раскрыты подробности скандала с участием Ирины Аллегровой в Сочи

Певица Ирина Аллегрова поразила присутствовавших скандальным поведением на закрытии конкурса «Новая волна» в Сочи. Артистка приехала на мероприятие явно не в духе и сразу же сорвалась на ожидавших ее журналистах, а после продолжила скандалить уже в гримерке.

Как пишет mk.ru, во время выступления на сцене Аллегрова не успела вовремя вступить, что, вероятно еще более испортило ей настроение. При этом зрители не обратили внимание на казус и устроили «шальной императрице» громкие овации.

После выступления Аллегрова направилась в гримерку. Она решила не задерживаться на мероприятии и вскоре проследовала к машине. Однако на пути у 72-летней звезды встали журналисты, которым певица не обрадовалась.

«Отойдите», - начали кричать на представителей прессы помощники Аллегровой.

В этот момент артистка побежала к машине, закрывая лицо руками и ругаясь. При этом сопровождающие Аллегрову помощники не стеснялись в выражениях и позволили себе нецензурную брань в адрес СМИ.

«Ты специально мне в лицо светишь?» - обратилась Аллегрова к одному из операторов с камерой.

Не дождавшись ответа, артистка села в машину и уехала.

Ранее Дима Билан оправдал артистов, которые ругаются с журналистами. Он предложил списать агрессию на психологическое состояние человека. Как подчеркнул Билан, артисты тоже люди, в не биороботы.