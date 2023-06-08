«Агрессивные мужики»: таксисты-нелегалы схватили Юлию Барановскую за руки в аэропорту
Юлия Барановская пожаловалась на агрессивных таксистов, которые хватали за руки в аэропорту.
Фото: Starface.ru
Ведущая Юлия Барановская рассказала, что дважды в неделю бывает в аэропорту, но там ее встречают толпы таксистов-нелегалов. По словам знаменитости, они ведут себя крайне агрессивно: навязывают услуги и хватают за руки.
«И кто меня встречает? Толпы нелегальных таксистов на выходе из аэропорта», - написала Барановская в Telegram.
Она стала размышлять, откуда берутся эти «агрессивные мужики», ведь необходимые сервисы уже существуют. Через агрегатор можно спокойно уехать домой. Здесь же есть риск, что «увезут неизвестно куда» и «сдерут втридорога», боится Барановская.
О таксистах возле аэропорта Барановская высказывается следующим образом: «Буквально бросаются на тебя, перегораживают дорогу и навязывают свои «услуги» в агрессивной манере, даже за руки хватают».
Ведущая считает, что таксисты-нелегалы – это «бич аэропортов».
Ранее Барановская привела подслушанный разговор сына и дочери о ее личной жизни. Дети говорили, что рядом с их мамой должен быть «принц».