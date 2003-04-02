Аглаю Тарасову приговорили к 3 годам условно и штрафу за контрабанду наркотиков*

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой, арестованной за контрабанду наркотического вещества* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Звезду «Холопа» признали виновной и назначили наказание в виде трех лет условно и штрафа в 200 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, перед приговором Тарасова рассказала, что вейп с запрещенным веществом ей подарили в Израиле, но она забыла его выложить из сумки по возвращении в Москву. В последнем слове артистка попросила суд не наказывать ее строго.

На заседании в качестве свидетелей выступили Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов. Поддержать Тарасову приехала ее мать, актриса Ксения Раппопорт, которая с 2022 года проживет за границей.

Напомним, актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. В ее вейпе обнаружили запрещенное вещество в количестве 0,38 грамма. Пока шло следствие, знаменитость находилась под запретом определенных действий — ей нельзя было пользоваться телефоном и мессенджерами.

Ранее прокурор запросил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года для Аглаи Тарасовой.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность