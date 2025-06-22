Аглая Шиловская тайно вышла замуж за Александра Устюгова. Актриса впервые вышла в свет со своим избранником в свет. Оказалось, что звездная пара тайно сыграла свадьбу, а затем отправилась в медовый месяц в Таиланд.

В начале 2025 года появились слухи о беременности Аглаи. Однако супруги опровергли эту информацию и подчеркнули, что им пришлось даже оправдываться перед продюсерами.

«Каждый год в день рождения Аглаи пишут, что она ждет пополнение, она осталась без работы, ее не звали на съемки. Пришлось прийти к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — сообщил актер в шоу «Ты не поверишь!».

Шиловская и Устюгов расписались в одном из московских ЗАГСов и даже повенчались.

«После венчания я сразу ощутила разницу в отношениях до и после. Я стала гораздо спокойнее, умиротвореннее, внутренне уже иду на уступки с самой собой. И Федя, может быть, не отдает себе отчет, но тоже стал более терпим и на какие-то вещи закрывает глаза. Для нас очевидно: это навсегда, и все трудности мы должны пройти вместе, костьми лечь, чтобы семья не распалась», – рассказывала актриса.

Напомним, Аглая моложе Александра на шестнадцать лет. Они влюбились в друг друга благодаря работе над одним спектаклем. Окружение звездной пары подчеркнуло, что актеры подоходят друг другу, несмоторя на разницу в возрасте.

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