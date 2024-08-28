Агент актера Романа Мадянова прокомментировал слухи о его госпитализации

Агент Романа Мадянова в беседе с 360.ru опроверг слухи о госпитализации актера. По словам представителя, со звездой все в порядке.

Напомним, что 28 августа в СМИ появилась информация о том, что мужчине потребовалась помощь из-за проблем со здоровьем. Telegram-канал Shot сообщал, что у Романа возникли проблемы с тазобедренным суставом, и его увезли в больницу. Отмечалось, что у артиста якобы диагностировали коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит инвалидность. А спектакли с артистом были якобы отменены.

Сообщалось также, будто Мадянову уже провели операцию, после которой его ждет восстановление. Агент артиста Светлана прокомментировала слухи.

«Нет, вы что. Все в порядке», — пояснила она.

По словам Светланы, Роман продолжает сниматься в кино и много работает. Она намерена разобраться с теми, кто распространяет ложную информацию.

Ранее мы писали о том, что 87-летняя актриса Светлана Немоляева высказалась об информации о вызове ею врачей. Она опровергла слухи о проблемах со здоровьем и призналась, что работает, а также улетает на гастроли в Калининград. Женщина стала переживать за родных, которые могут разволноваться после подобных слухов в СМИ.