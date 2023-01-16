Агата Муцениеце забрала детей от Павла Прилучного и покинула Россию

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. В браке у них родилось двое детей – Тимофей и Мия. После расставания звездных супругов они остались вместе с матерью, однако отец тоже участвует в их воспитании и часто забирает сына и дочь на выходные к себе. Правда, Агата решила лишить Павла такой возможности и увезла детей в другую страну.

Несколько дней назад Муцениеце сообщила, что совсем скоро покинет Россию, а уже сейчас они вместе с Тимофеем и Мией отдыхают в Дубае. Они отправились туда в небольшой, но такой долгожданный отпуск. Агата в личном блоге рассказала, что долгое время звездные коллеги раздражали ее своими морскими фотографиями, а теперь она нанесла им ответный удар.

Агата призналась подписчикам, что очень рада, что у нее уже такие большие дети. По ее словам, сейчас она с ужасом вспоминает крики, памперсы, бутылочки и коляски. Теперь же Тимофей и Мия не только самостоятельно могут заботиться о себе, но и помогают маме.

«Я думаю, как круто, что у меня уже такие большие дети. С ними сейчас так здорово путешествовать. Зашел, поел, сами вещи тащат. Обо мне еще могут позаботиться», - поделилась Муцениеце.

Ранее новая супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян выставила свежие фотографии с актером и нарвалась на хейтеров. Недоброжелатели писали, что она не подходит звезде «Мажора» и что Агата Муцениеце намного красивее.