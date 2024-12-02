Агата Муцениеце вспомнила, как они с Павлом Прилучным встретили НЛО

Известная актриса Агата Муцениеце вспомнила, что во время брака с Павлом Прилучным встретила неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом она заявила в видео на своем YouTube-канале.

В то время пара отдыхала в Греции, НЛО знаменитость увидела во время детской дискотеки. Агата уточнила, что не употребляла алкоголь в тот вечер.

«Слева от меня шел горизонт моря. В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывет вдоль горизонта», — заявила артистка.

Муцениеце подчеркнула, что неопознанный объект двигался в небе быстрее самолета и вскоре завис и исчез. Актриса добавила, что ее бывший супруг также видел объект, однако вряд ли в этом признается.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в мае 2020 года. У них есть двое общих детей: 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия, которые родились в 2013 и 2016 годах.

При этом даже спустя четыре года после развода бывшие супруги продолжают публичные разбирательства. Конфликт знаменитостей накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей. В ответ Прилучный подал иск на определение места жительства Тимофея и Мии. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь мальчик будет жить с матерью. Однако, как выяснилось позднее, актер до сих пор не вернул ребенка бывшей супруге. Муцениеце утверждала, что не виделась с сыном с августа.

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