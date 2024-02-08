Агата Муцениеце во второй раз потребовала от Прилучного треть его заработков

Актриса Агата Муцениеце вновь решила потребовать от бывшего мужа Павла Прилучного треть его заработков. Отметим, что она уже во второй раз пытается увеличить сумму алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, звезда «Закрытой школы» обратилась в Головинский суд Москвы. Она хочет, чтобы экс-супруг перечислял ей за заботу о детях треть своих заработков. На данный момент «мажор» выплачивает 100 тысяч рублей, в то время, как, по словам Агаты, его гонорары превышают несколько миллионов рублей.

К слову, в декабре прошлого года бывшим супругам удалось решить все разногласия мирным путем. Но по какой-то причине Муцениеце решила расторгнуть соглашение.

Напомним, что актеры развелись еще в 2020 году, и сопровождалось их расставание скандалом. Агата обвинила Прилучного в многолетнем абьюзе и насилии. В последующие годы звезды старались больше не пересекаться друг с другом, общались только из-за общих детей. Однако после рождения сына Павла от новой супруги Зепюр Брутян Муцениеце возобновила разбирательства с экс-супругом. Так, в прошлом году она через суд выселила его из квартиры. Предполагается, что она сделала это, чтобы его третий ребенок не мог претендовать на это жилье.

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