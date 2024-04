Агата Муцениеце снова намекнула на роман с Иваном Чуйковым

Актриса Агата Муцениеце снова подогрела слухи о новых отношениях. Телеведущий Иван Чуйков, с которым артистку подозревают в романе, опубликовал в личном блоге видео с Агатой Муцениеце, а та поделилась этими кадрами у себя в соцсети.

Иван Чуйков поделился в личном блоге отрывком из видеозвонка с Агатой Муцениеце. В своей публикации телеведущий отметил аккаунт актрисы, сопроводив его сердцем.

«Когда отправился в профилакторий по путевке, а она осталась на работе. Б — баланс», — подписал кадры Иван Чуйков.

В качестве саундтрека для видео ведущий выбрал песню Джона Пола Янга с «говорящим» названием Love Is in the Air («Любовь в воздухе»).

Примечательно, что Агата Муцениеце сделала репост публикации Ивана Чуйкова к себе в блог, чем также спровоцировала слухи об их романе.

Напомним, недавно актриса уже намекала на отношения с телеведущим. Тогда Агата Муцениеце поделилась в личном блоге серией романтичных фото с Иваном Чуйковым. На опубликованных кадрах артистка и телеведущий смотрелись гармонично и чувственно, как будто они являются парой. Причем на странице телеведущего также появились снимки из новой фотосессии с актрисой.

