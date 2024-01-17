Агата Муцениеце рассталась с миллионером после романтических каникул: что произошло

Актриса Агата Муцениеце, так и не подтвердив отношения с ресторатором Владимиром Перельманом, решила их завершить. Произошло это после отпуска возлюбленных в Таиланде. Об этом сообщили источники Telegram-канала «Антиглянец».

С новым спутником звезда «Закрытой школы» стала появляться на публике в декабре прошлого года. Она активно выходила вместе с миллионером в свет и даже знакомила его с детьми. Однако комментировать роман Агата отказывалась. После Нового года пара была замечена на острове Панган, причем актриса даже не скрывала, что отдыхала в компании Перельмана. Но эти романтические каникулы стали для них последними.

Источники «Антиглянца» поделились, что Муцениеце рассталась с миллионером, потому что он якобы не остепенился. По словам информаторов, Владимир падок на красивых женщин, и именно это стало причиной разрыва с артисткой. Впрочем, разошлись они без скандала и остались в хороших отношениях, также есть вероятность, что следует ждать возобновления романа.

Напомним, что Агата Муцениеце не афиширует личную жизнь после развода с коллегой Павлом Прилучным. Расставание актеров сопровождалось большим скандалом. Сейчас бывшие супруги не общаются, редко контактируют лишь ради общих детей - Тимофея и Мии.

Ранее Агата Муцениеце через суд потребовала расторгнуть соглашение с экс-мужем Павлом Прилучным.