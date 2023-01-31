Агата Муцениеце поделилась, как потратит последние 75 тысяч рублей

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что не будет отдавать за новое зеркало для Mercedes 75 тыс. рублей. Эти деньги она потратит на кружки для ребенка.

«Меня жаба задушила отдавать за новое зеркало 75 тысяч», - призналась актриса. Этой суммы хватит на кружки ребенку, который будет заниматься изобразительным искусством и танцами.

«Это Мийке кружок оплатить на несколько месяцев вперед», - сопоставила расходы на секции и на автомобиль актриса.

Пока она продолжит искать варианты, как сделать зеркало на машине не за 75 тысяч.

«Меня спасет, вроде как, мой знакомый, который чинил мне предыдущий Mercedes», - заключила Муцениеце.

Ранее подруга актрисы рассказала подробности ее отношений с певцом Давидом Манукяном. По словам приятельницы, Муцениеце делилась с ней некоторыми интимными подробностями об избраннике