Агата Муцениеце раскрыла главное требование к мужчине

Известная актриса Агата Муцениеце высказалась о требованиях к потенциальному партнеру. Об этом она заявила в интервью изданию Hello!.

Как призналась 36-летняя артистка, в ее возрасте влюбиться довольно сложно.

«Влияет и возраст, и социальное положение. А если вспомнить другие требования к потенциальному партнеру — то как будто кандидатов и вовсе не остается», — поделилась знаменитость.

При этом Муцениеце отметила, что главным требованием к потенциальному бойфренду служит честность.

«Не переношу ложь. Во-вторых… Вот можно ведь сотню качеств озвучить, а в жизни все непредсказуемо складывается. Любовь не зависит от наших планов. Это, как мне кажется, дар свыше — просто сваливается пыльным мешком по голове», — рассказала актриса.

Звезда «Закрытой школы» также призналась, что старается жить в комфорте и гармонии с собой, не поддаваться установкам окружающих. По ее мнению, именно подобная философия позволила ей добиться карьерных успехов.

Считаю, что изменить все в своей жизни можно в любом возрасте: поменять профессию в 36, выйти замуж — хоть в 50», — добавила она.

Напомним, в декабре прошлого года Агату Муцениеце заподозрили в романе с Петром Дрангой. Пара не раз выходила вместе в свет, а также проводила вместе семейные праздники. Артисты не раскрывали, что их связывает на самом деле, но в Новый год Агата Муцениеце подтвердила слухи об отношениях с музыкантом, опубликовав фото поцелуя с ним.

Ранее Агата Муцениеце объяснила, почему никогда не пойдет к психологу.