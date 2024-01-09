Агата Муцениеце подала еще один иск к Павлу Прилучному о взыскании алиментов

Актриса Агата Муцениеце вновь подала иск к бывшему мужу актеру Павлу Прилучному. Документ был зарегистрирован 25 декабря 2023 года.

Согласно данным на портале Судов общей юрисдикции Москвы, артистка требует взыскать алименты с экс-супруга на содержание двух несовершеннолетних детей.

15 декабря Муцениеце отказалась от иска к Прилучному, в котором требовала, чтобы актер выплачивал до 30% общего дохода на содержание 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии, сообщает Газета.Ru.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне 2022 года. Пара вместе воспитывала в браке сына Тимофея и дочь Мию. В 2022 году актер женился на коллеге Зепюр Брутян. Несмотря на то, что Прилучный начал новую жизнь, он продолжил общение с детьми от первого брака.

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